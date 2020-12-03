В Челябинской области готовятся к массовой вакцинации от коронавируса

Регион ждет партию вакцины от ковида. Фото: Мария ЛЕНЦ

Намедни президент страны Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса. Кампания по всей стране стартует со следующей недели. Сколько доз получит Челябинская область? Кого вакцинируют в первую очередь?

Как сообщила на брифинге, посвященном проекту областного бюджета-2021, первый замгубернатора Ирина Гехт, в регион поступит партия в три тысячи доз. Соответствующее соглашение было подписано между правительством Челябинской области и федеральным минздравом. В приоритетном списке — медработники, педагоги, соцработники, сотрудники полиции.

Но, как подчеркивает Ирина Гехт, три тысячи доз — это мало. Соглашение подписывалось, когда промышленная наработка вакцины еще только набирала мощности. Регион надеется на большие объемы. Чтобы хватило всем желающим, а их — немало.

— Мы готовы принять большие партии, потому что есть достаточные мощности холодильного оборудования. По распоряжению губернатора, готовы медучреждения, в которых будет идти вакцинация, — сказала Ирина Гехт.

Возможно, в январе 2021 года партия вакцин в регион поступит большая, нежели первая из запланированных.

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