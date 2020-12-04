Тысяча доз: Челябинск получил первую часть партии препарата от ковида

В Челябинск поступила первая часть партии вакцины от ковида. Ее мало для всех желающих привиться. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 4 декабря, в Челябинск поступила первая часть партии вакцины от коронавируса. Всего Челябинская область получит три тысячи доз. Массовый выпуск в масштабах страны будет налажен в I квартале 2021 года.

Как сообщила на брифинге, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции первый замгубернатора Ирина Гехт, в выходные вакцина поступит в города и районы. Холодильное оборудование в лечебно-профилактических учреждениях готово.

Тысяча доз, по замечанию Гетх, — это, конечно, мало и не покроет заявки всех желающих привиться Вакцинация, напомним, — вещь добровольная.

Первым делом, от ковида на Южном Урале привьют учителей, врачей, волонтеров-медиков, соцработников.

Доверие к вакцине в Челябинской области есть. Как сообщила Ирина Гехт, она привита препаратом, разработанным в институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, и уровень антител в крови все еще высок. В Челябинскую область поступила тоже вакцина из московского НИИ.