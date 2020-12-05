На протяжении нескольких дней количество зараженных коронавирусом в Челябинской области превышает 300 человек в сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общее количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 декабря 2020 года составило 28150. За минувшие сутки статистику пополнили еще 303 человека, из них трое школьников.

На лечении находятся 9306 человек. За прошедшие сутки выписаны 232 человека, всего 17860 пациентов выздоровели.

42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерли 12 человек, всего 930. За сутки от COVID-19 умерли трое: мужчина 52 лет и женщины 55 и 73 лет. От других причин (ковид сопутствующий):

— пациент, 58 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 60 лет: сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия;

— пациентка, 65 лет: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз аорты;

— пациент, 66 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, диффузный пневмосклероз;

— пациент, 73 года: сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия;

— пациент, 75 лет: ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз;

— пациентка, 76 лет: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 82 года: ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз;

— пациентка, 82 года: сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

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