Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 декабря 2020: продление каникул, фальшивые справки и благотворительность в кризис

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 декабря 2020 г. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эпидемия коронавируса в Челябинской области набирает обороты. На ранее утро 5 декабря минздрав зарегистрировал 305 новых случаев заражения. Общее число заболевших составило 27 847 человек.

Статистика выздоровевших радует, но ситуацию кардинально не меняет. За день из больниц выписали 206 пациентов. Всего 17 628 жителей региона переболели COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

Второй день подряд фиксирует 13 смертей зараженных коронавирусом. У трех женщин (45 лет, 86 лет, 95 лет) и пяти мужчин (70 лет, 75 лет и троим по 72 года) новая инфекция стала основной причиной гибели. Еще у пятерых были другие заболевания:

— пациентка, 54 года: острый инфаркт миокарда, шок;

— пациентка, 67 лет: хронический обструктивный бронхит, гипертоническая болезнь;

— пациент, 74 года: хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 80 лет: хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;

— пациент, 90 лет: острый инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Липовые справки

Общественники народного фонда пожаловались на продажу фальшивых справок об отсутствии коронавируса. Приобрести освобождение от самоизоляции можно за 1500-3000 рублей. Активисты посчитали, что такой циничный бизнес может ухудшить и без того серьезную эпидемиологическую ситуацию в Челябинской области. Они уже обратились в региональную прокуратуру и попросили в генеральном надзорном ведомстве взять вопрос под контроль.

Продление зимних каникул

Уже наступила новогодняя пара, не за горам и любимое время всех школьников — зимние каникулы. Встает вопрос об их продлении из-за короанвируса, ведь осенью детям позволили отдыхать в два раза дольше, чем обычно.

— Каникулы в зимний период, как правило, длятся и так две недели, — рассказала замминистра образования Челябинской области Елена Коузова. — С каникул выходят в районе 15 января, это поможет снизить риски заболеваний. В школах не будет массовых мероприятий, все новогодние мероприятия — по классам.

Тем не менее, первый вице-губернатор Ирина Гехт не исключает, что расписание зимних каникул могут скорректировать.

— Мы не исключаем такой возможности, решение может быть принято к концу декабря, — заключила Ирина Гехт.

Первая тысяча доз вакцины

В пятницу, 4 декабря, в Челябинскую область прибыла первая тысяча доз вакцины от коронавируса. Замгубернатора Ирина Гехт сообщила, что в выходные вакцину доставят в города и районы. В медучреждениях уже приготовили холодильное оборудование.

Всего в регион поступит три тысячи доз вакцины. Первыми будут прививать тех, кто находится в группе риска. Среди них медики, учителя, соцработники и полицейские. Желающих много, поэтому на всех вакцины не хватит, отметила Ирина Гехт.

Сообщается, что ставить будут будут вакцину «Спутник V». А между тем на подходе третья вакцина. В числе ее разработчиков — уроженец Троицка Юрий Ивин. В чем отличие? Читайте в материале «Комсомолки».

Благотворительность во время пандемии

После пандемии коронавируса южноуральцы все больше стали задумываться о благотворительности. Журналист КП-Челябнск собрала три трогательных истории о помощи окружающим.

Так, пара спортсменов Константин Минин и Татьяна Кудашова на свою свадьбу попросили гостей принести корм для животных вместо подарков.

— Я увидела, что так сделала одна пара. Предложила мужу, он согласился, — рассказала КП-Челябинск Татьяна Минина. — Указали это в наших приглашениях и озвучили лично. Очень рады, что все гости нас услышали и поддержали. Действительно, каждый принес корм для собачек.

Челябинский журналист Сергей Блиновских не первый год занимается благотворительностью и решил приобщить к этому своих знакомых. На свой день рождения он попросил перечислить деньги нуждающимся тех, кто хочет его поздравить.

— Этому я научился у своего знакомого Дмитрия Федечкина. Подумал, что это правильно, — говорит Сергей Блиновских. — Честно скажу, первый раз сильно сомневался, стоит ли мне просить об этой помощи публично. Я делаю много реже и меньше, чем можно и должно. Опасался, что кто-то скажет (или подумает), что парень на такой теме лайки собирает, внимание привлекает. Мой посыл был в другом — привлечь внимание к проблеме.

А один из челябинских холдингов решил отправить деньги, запланированные на подарки партнерам, чиновникам и банкам, на благотворительность. С этой просьбой руководители обратились к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 декабря 2020 г.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru