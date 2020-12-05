Появились фото и видео горящей маршрутки в центре Челябинска

Внутри ПАЗ выгорел полностью. Фото: Вячеслав Куликов

Момент возгорания маршрутного ПАЗика №22 на возле Публичной библиотеки сняла камера видеонаблюдения, установленная на ТК «Алое Поле». На записи видно, как от марштрутки повалил густой дым, а потом она вспыхнула.

На фотографиях с места пожара видно, что изнутри автобус выгорел полностью. Помимо пожарных на месте работают и сотрудники полиции.

Возгорание произошло около 10:45. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в ПАЗике было трое пассажиров.

— Возгорание произошло во время движения. К моменту прибытия спасателей все вышли. Причина выясняется, — прокомментировал КП-Челябинск пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

Фото: Вячеслав Куликов

Фото: Дима Мартьянов/vk.com

Дым наблюдали жители окрестных домов. Фото: Гарри Ананасов/facebook.com

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