Глава Кыштыма ушла на самоизоляцию

Людмила Шеболаева работает из дома. Фото: Людмила Шеболаева/vk.com

Глава Кыштыма Людмила Шеболаева ушла на самоизоляцию. Как сообщают мэрии городского округа, она с понедельника, 7 декабря, работает удаленно.

— Людмила Шеболаева ушла на самоизоляцию из-за контакта с лицом, тест которого на COVID — 19 оказался положительным, — пояснили в мэрии.

В начале ноября глава Челябинска Наталья Котова также работала из дома из-за пневмонии. Она сдавала три анализа на COVID-19, все отрицательные.

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