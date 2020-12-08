Прокуратура проверит законность строительства логистического центра «Wildberries» в Челябинской области

Миассцы боятся, что городские дороги не выдержат наплыва фур Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура организовала проверку после того, как жители Миасса пожаловались президенту Владимиру Путину на строительство логистического центра «Wildberries».

— Прокуратурой города Миасса в ходе проверки будет дана оценка законности предоставления земельного участка под строительство, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Миассцы боятся, что если склады появится в центре городе, то это приведет к транспортному коллапсу. Дороги не выдержат проезд 600 фур в день, утверждают противники строительства.

Власти говорят, что реализация проекта подарит региону условия для развития. За семь лет бюджет области получит 126 млн рублей, сообщила замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

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