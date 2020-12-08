Жители Челябинской области попросили Путина запретить строительство логистического центра Wildberries

Жители Миасса считают, что логистический центр "убьет" дороги в городе. Фото: скриншот видео-обращения

Жители Миасса Челябинской области обратились к президенту России с просьбой запретить строительство логистического центра Wildberries в городе.

— Нас возмущают действия властей, которые одобрили строительство прямо посередине города логистического центра Wildberries, — говорится в сообщении. — Отдельное место для строительства складов выделить невозможно. Городские дороги не выдержат проезд 600 фур в сутки. В нашем городе начнется транспортный коллапс.

Ранее власти комментировали строительство логистического центра Wildberries. На очередном заседании Общественной палаты власти заявили, что реализация этого проекта благоприятно повлияет на развитие региона, а большегрузы уберут с внутригородских дорог.

— Сегодня есть вероятность и возможность посадки этого крупного инвестора, благодаря развитой логистике, — рассказала замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева. — Это отличная возможность для дальнейшего развития области. За семь лет реализации данного проекта бюджет Челябинской области получит 126 млн рублей.

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