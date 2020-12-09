Из-за коммунальной аварии оживленная дорога Челябинска превратилась в каток

На проезжей части образовалась наледь Фото: кадр с видео

В ночь на среду, 9 декабря, возле дома на Комсомольском проспекте, 124 произошла коммунальная авария. Пока ехала аварийка вода разлилась до улицы Чичерина и проспекта Победы и застыла.

— Сейчас подрядной организацией комитета дорожного хозяйства производится очистка и обработка опасного участка на улице Чичерина от улицы Бейвеля до проспекта Победы, — сообщает официальный телеграмм-канал комитета «Челябинский дорожник».

В настоящий момент саму аварию уже устранили.

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