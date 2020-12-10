С Нового года из Челябинска отменят рейс в Нарьян-Мар

Расстояние между Нарьян-Маром и Челябинском составляет почти 1,5 тыс. км.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Минтранс отказывается субсидировать рейсы из Нарьян-Мара в Челябинск, а также ряд других городов. Компенсировать затраты будут только на полеты из Сыктывкара, остальное — на самоокупаемости. Власти Ненецкого автономного округа бьют тревогу.
— Транспортная доступность нашего округа самая сложная. И мы прекрасно понимаем, что с такой теплой зимой в ближайшее время зимника у нас не будет. И единственным способом сообщения с Большой землей остается авиация. Для всех жителей округа этот вопрос чрезвычайно важен, особенно в части стоимости билетов, — отметил губернатор НАО Юрий Бездудный.
Сейчас в расписании челябинского аэропорта полетная программа в Нарьян-Мар обозначена до 23 марта 2021. Однако нынешний перевозчик — авиакомпания «РусЛайн» — будет выполнять рейсы лишь до 2 января. То есть полюбоваться северным сиянием в новогодние праздники уже не получится.
— Перевозчик снял заявку на полеты с января и до конца марта без объяснения причин. Предложений от других авиакомпаний не поступало, — рассказали в пресс-службе челябинского авиапредприятия.
В конце ноября Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2021 год. Смотрим, куда можно полететь из Челябинска недорого.
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