С Нового года из Челябинска отменят рейс в Нарьян-Мар

Расстояние между Нарьян-Маром и Челябинском составляет почти 1,5 тыс. км. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Минтранс отказывается субсидировать рейсы из Нарьян-Мара в Челябинск, а также ряд других городов. Компенсировать затраты будут только на полеты из Сыктывкара, остальное — на самоокупаемости. Власти Ненецкого автономного округа бьют тревогу.

— Транспортная доступность нашего округа самая сложная. И мы прекрасно понимаем, что с такой теплой зимой в ближайшее время зимника у нас не будет. И единственным способом сообщения с Большой землей остается авиация. Для всех жителей округа этот вопрос чрезвычайно важен, особенно в части стоимости билетов, — отметил губернатор НАО Юрий Бездудный.

Сейчас в расписании челябинского аэропорта полетная программа в Нарьян-Мар обозначена до 23 марта 2021. Однако нынешний перевозчик — авиакомпания «РусЛайн» — будет выполнять рейсы лишь до 2 января. То есть полюбоваться северным сиянием в новогодние праздники уже не получится.

— Перевозчик снял заявку на полеты с января и до конца марта без объяснения причин. Предложений от других авиакомпаний не поступало, — рассказали в пресс-службе челябинского авиапредприятия.

В конце ноября Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2021 год. Смотрим, куда можно полететь из Челябинска недорого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru