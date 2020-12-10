Троллейбусы в Челябинске будут ходить в два раза чаще

Часть троллейбусов снимут с маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске отменят часть маршрутов городских троллейбусов, оставшиеся будут ходить в два раза чаще. Такие планы содержатся в новой маршрутной сети, которую начнут внедрять с 2022 года.

— В базовом проекте маршрутной сети сохраняются троллейбусы. Сокращается часть номинальных маршрутов. Например, троллейбус №2 от парка Гагарина до ЧТЗ дублируется автобусом и нерегулируемой маршруткой № 86. В новом проекте этого маршрута нет. Снижать количество выпускаемых на линии троллейбусов мы не будем. Оптимизируем те, которые неэффективны, и перенесем их туда, где они востребованы, — прокомментировал преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Кирилл Мячков. — Изменится интервал движения троллейбусов — они будут ходить в два раза чаще.

В новой маршрутной сети Челябинска и Челябинской агломерации основной упор сделан на трамваи и автобусы. Не забыли и про метро. Будут ли его достраивать — читайте в нашем материале.

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