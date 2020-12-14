«Трест Магнитострой» выиграл тендер на строительство катка для челябинского ХК «Трактор»

Фасад здания будет выполнен в бело-серых тонах Фото: zakupki.gov.ru

Компания «Треси Магнитострой» выиграл тендер на строительство тренировочного катка для ХК «Трактор». На сайте госзакупок завершился соответствующий аукцион. Изначальная стоимость контракта составляла 409 млн рублей, но подрядчик сбил ее до 380 млн. Конкурентом Лакницкого на аукционе была компания «Уникон-Урал инжиниринг».

Однако в УФАС были поданы сразу две жалобы, касающиеся этого аукциона. Одна из них указывает на некорректную документацию, где не прописаны работы, которые исполнитель контракт должен выполнить без привлечения субподрядчиков. Жалобы рассмотрят 16 декабря.

Напомним, согласно условиям аукциона, подрядчик должен приступить к работам в течение недели после заключения контракта, а через 24 месяца — завершить работы. По соглашению между правительством Челябинской области и Минспортом России, здание должно быть готово к 25 декабря 2022 года.

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