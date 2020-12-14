«Я тоже хочу цветочки»: министр транспорта высказался о тросовых ограждениях в Челябинске

Власти отмечают, что тросовые ограждения уже показали свою пользу и спасли несколько водителей от выезда на «встречку». Фото: Челябинский урбанист

Споры о пользе новых тросовых ограждениях в Челябинске не утихают. На пресс-конференции по итогам года журналисты спросили у министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева, насколько, по его мнению, целесообразна установка этих заборов.

Министр отметил, что на региональных дорогах можно поставить металлические столбики, но в Челябинске этого сделать нельзя — ширина дорог не позволяет. К тому же, тросовые ограждения уже показали свою пользу и спасли несколько водителей от выезда на «встречку».

— Да, они серые, да они в таком состоянии. Я в том числе привык видеть что-то красивое: кустарники, цветочки, огоньки. Но, к сожалению, в данном техническом случае, кроме как пленки Б, которая светится, ничего сделать невозможно. Может быть, разместить на этом ограждении какие-то световые элементы дополнительные, об этом мы тоже с администрацией говорили. Однозначно это решение правильное, — сказал министр.

Также, по его словам, тросовые ограждения не дают пешеходам перебегать дорогу. Однако министр согласился, что убирать снег между столбиками проблематично. И заявил, что решение уже принято — там будут убирать снег вручную лопатами.

— Это не для того, чтобы красоту навести, а для того, чтобы обезопасить и спасти жизни на таких участках, — подытожил Алексей Нечаев.

Напомним, ранее начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков рассказал, почему на дорогах Челябинска натягивают тросы, а не высаживают деревья.

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