Ремонтировать Ленинградский мост в Челябинске будут два года

На реконструкцию моста потратят порядка миллиарда рублей. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Ленинградский мост в Челябинске закроют на капремонт следующей весной. Об этом заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. По его словам, работы продлятся два года.

— В течение двух лет мы должны этот объект запустить. Надеюсь, что на каком-то этапе, мы проговариваем это с администрацией города Челябинска и с подрядчиком, мы можем его рассматривать его открытие к концу 21 года, — сообщил Алексей Нечаев.

Министр отметил, что на реконструкцию моста потратят порядка миллиарда рублей, часть денег дадут из федерального бюджета.

Пока мост будет закрыт, челябинцам придется ехать в объезд.

— Это Каширинская развязка, которая была запущена, если ехать со стороны аэропорта, с левой стороны. Если в правую сторону уходить, на Российскую, это объездная дорога Меридиан, — пояснил министр.

В планах властей поменять трамвайные пути на мосту, а также расширить дорогу, добавив по одной полосе в каждое направление. То есть, после реконструкции Ленинградский мост станет шестиполосным.

Тем временем, в комитете дорожного хозяйства Челябинска рассказали, какие работы уже сделаны на мосту.

— Завершено бетонирование 7-ой буронабивной сваи на опоре №4. Также на данный момент ведется отсыпка грунта для устройства технологического проезда и временного пешеходного перехода. До конца года планируется пробурить и забетонировать еще три сваи, а также завершить работы по монтажу временного моста. Основные работы по реконструкции начнутся после демонтажа мостового сооружения в мае следующего года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru