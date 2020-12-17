Прокуратура потребовала наказать виновников коммунальной аварии на Северо-Западе Челябинска

Вода разлилась и застыла на холоде. Весь двор блестит! Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Курчатовского района провела проверку по коммунальной аварии на Комсомольском проспекте, 124. 9 декабря здесь прорвало трубу. Вода разлилась от улицы Чичерина до проспекта Победы, и превратила дорогу в каток. Пока аварию устраняли, жители трех многоквартирных домов сидели без воды. Также водоснабжение прекратилось в соседнем административном здании.

— В ходе проверки выявлен факт нарушения норм Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Балансодержатель сетей не выполнил свои обязанности по их надлежащему содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Иными словами, прокуратура установила, что в потопе виноваты сотрудники МУП «ПОВВ». Директору водоканала поручили устранить нарушения закона и наказать работников, которые допустили оплошность.

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