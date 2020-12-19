Администрация опубликовала список дорог, которые отремонтируют в Челябинске в 2021 году

Среди масшабных работ - продолжение строительства улицы Татишева и благоустройство Комсомольского проспекта Фото: Андрей АБРАМОВ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска опубликовал список дорог, которые будут отремонтированы в 2021 году. В перечне девять участков и продолжение строительства улицы Татищева — от улицы Петра Столыпина до Комсомольского проспекта (перекресток в районе ПГ «Метран»).

В список программы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» попали:

— Комсомольский проспект от ул. Чайковского до ул. Чичерина;

— ул. Университетская Набережная от ул. Чичерина до ул. Молодогвардейцев;

— ул. Университетская Набережная от ул. Северо-Крымской до ул. Братьев Кашириных;

— ул. Куйбышева от ул. Молодогвардейцев до Свердловского просп.;

— ул. Черкасская от Свердловского тракта до шоссе Металлургов;

— ул. Каслинская от ул. Новомеханической до ул. Красной;

— ул. Салтыкова от ул. Блюхера до ул. Профинтерна.

Капитальный ремонт и установка наружного освещение ждут дорогу к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до ул. Челябинской и улицу Мраморную — от ул. Морской до кольца автодороги в сторону аэропорта.

Как уточнили в комитете, большой объем работ планируется провести на Комсомольском проспекте: будет выделена велодорожка, островки безопасности, левоповоротные полосы, обустройство разделительной полосы.

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