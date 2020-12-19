Вдоль Комсомольского проспекта в Челябинске сделают разделительную полосу и велодорожки

Самые масштабные дорожные работы в 2021 году ждут Комсомольский проспект Фото: Андрей АБРАМОВ

Комсомольский проспект в Челябинске ждет революционное обновление. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, в 2021 году начнут обустраивать велодорожки и отдельные полосы для поворотов налево.

В первую очередь, ширину полос доведут до норматива и на всем протяжении проспекта сделают разделительную полосу. На некоторых участках, где будет возможность, уложат разделительный газон, отделят парковки от проезжей части. Велодорожки планируется сделать по обеим сторонам магистрали. На некоторых пешеходных переходах появятся островки безопасности.

Для решения проблемы пробок предлагается выделить левоповоротные полосы. Еще устранят боль водителей — выпирающие люки. Все колодцы смонтируют на одном уровне с проезжей частью.

— Реализация проекта будет проводиться с учетом предложений управления по архитектурно-градостроительному проектированию, — добавили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Какие еще дороги отремонтируют в 2021 году, смотрите по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru