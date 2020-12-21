В Челябинске запретили украшать трамваи и троллейбусы к Новому году

Теперь украшенные трамваи будут только на снимках. Фото: ЧелябГЭТ
Улицы и парки Челябинска украшают новогодней иллюминацией. Но трамваи и троллейбусы в этом году не будут сиять яркими огнями. Более того: в салонах запретили вещать мишуру. Это вызвало возмущение водителей и кондукторов, которые создавали праздничное настроение своими руками.
— Запретили нам вагоны украшать. Просто Гринчи — похитители Рождества! — негодует один из вагоновожатых.
Запрет якобы связан с техникой безопасности.
— То ли «ГЭТ» заморачиваться не хочет, то ли действительно все плохо с состоянием вагонов, — отметил еще один наш собеседник.
В управлении транспорта города информацию подтвердили.
— На сегодняшний «ЧелябГЭТ» не рассматривает выпуск подвижного состава украшенного гирляндами, — прокомментировал пресс-секретарь управления Евгений Талыпов.
ТЕМ ВРЕМНЕМ
А вот уж кто действительно похитители Рождества, так это вандалы. На днях повредили светящуюся ель в Металлургическом районе и подсветку деревьев на развязке в Ленинском. Ущерб составил 300 тыс. рублей.
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