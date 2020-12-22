Поехали! В челябинском Парке Гагарина открылась большая ледяная горка

Покататься на горке может любой желающий. Фото: Парк Гагарина

Хватайте ледянки, ватрушки и — скорее в Парк Гагарина. Там заработала большая горка у фонтана. Она также популярна у челябинцев, как горка в ледовом городке на площади Революции, но ее еще пока не достроили.

— В скором времени у нас откроется горка для самых маленьких на площадке «Гулливер». Там же уже стоят несколько ледяных фигур, в том числе воронка, — рассказали в пресс-службе парка.

Напомним, в парке имени Гагарина работает каток, расписание работы можете посмотреть в нашем материале. В этом году в здании проката коньков сделали модную и теплую фотозону.

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