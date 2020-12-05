Первым в Челябинске открылся каток в горсаду имени Пушкина Фото: Юлия РЕУТОВА

Сегодня, 5 декабря, в парке имени Гагарина начинает работать каток. Об этом сообщают в пресс-службе ПКиО. Стоимость входа для детей — 60 рублей, для взрослых — 100 рублей.

Расписание работы:

Сб 10:00 — 22:00

Вс 10:00 — 21:00

Пн-Чт 11:00 — 21:00

Пт 11:00 — 23:00

Есть прокат коньков. Стоимость: детские — 60 рублей/час, взрослые — 110 рублей/час. Выдача коньков заканчивается за час до закрытия катка.

Торжественное открытие катка в парке Гагарина состоится позднее — 12 декабря.

Напомним, раньше всех открылся каток в горсаду имени Пушкина. Мы уже протестировали лед.

А сегодня вечером состоится открытие катка в парке Терешковой. Начало церемонии в 15:30. На открытие приедет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Новый каток будет оснащен современными холодильными установками. Благодаря этому, он сможет работать и раннеей весной, а не только когда позволяет погода.

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