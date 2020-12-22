Росавиация разрешила перелеты из Челябинска в три страны

В Баку планируется летать два раза в неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росавиация выдала допуски еще на четыре международных направления из Челябинска.

Одобрена заявка Red Wings на полеты в Баку (Азербайджан) и Ереван (Армения) по два раза в неделю. Разрешение на перелеты в Узбекистан получили «Северный ветер» — в Самарканд (два раза в неделю) и «Алроса» — в Фергану (раз в неделю).

Ранее авиакомпания Royal Flight получила допуск на рейсы из Челябинска в Каир. Но никто никуда не полетит, по крайней мере, в ближайшее время. Как пояснили в пресс-службе челябинского аэропорта, новый зал вылета международных рейсов еще не готов. Напомним, он «переезжает» в бывший российский сектор.

— Идет установка оборудования. До апреля летать никто не сможет, — обнадежили в пресс-службе аэропорта.

Что означает допуск Росавиаци? Это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, поясняют в Ассоциации туроператоров. Однако данное решение не является 100% основанием для запуска рейсов.

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