Росавиация дала добро на рейсы из Челябинска в Египет

Все российские рейсы будут прилетать в Каир Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Royal Flight получила допуск на рейсы из Челябинска в Каир. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Росавиации. Однако радоваться пока рано.

Как пояснили в пресс-службе челябинского аэропорта заявка от авиакомпании пока не поступала. А поскольку рейс международный, нужно получить добро от таможни и пограничников. Кроме того, новый зал вылета международных рейсов еще не готов. Напомним, он «переезжает» в бывший российский сектор.

— Идет установка оборудования. До апреля летать никто не сможет, — обнадежили в пресс-службе аэропорта.

Но у челябинцев есть шанс вылететь из Екатеринбурга или Уфы. Так, авиакомпании получили допуски из столицы Башкирии в Египет (Royal Flight), Иорданию (Nordwind), ОАЭ («Уральские авиалинии») и Доминикану (AZUR air). Кстати, международное сообщение из Уфы уже возобновлено. Из Екатеринбурга границы еще не открыли. Ожидается, что Кольцово можно будет улететь в Иорданию (Nordwind) и Египет (Royal Flight).

Если вы планируете путешествие, узнавайте информацию в турфирмах и колл-центрах авиакомпаний.

Что означает допуск Росавиаци? Это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, поясняют в Ассоциации туроператоров. Однако данное решение не является 100% основанием для запуска рейсов.

КСТАТИ

Все рейсы в Египет будут прилетать в Каир. Сколько добираться до популярных курортов и на что смогут рассчитывать туристы, — узнали у эксперта.

ВАЖНО

Всем прилетающим из-за границы в течение трех дней нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить результаты на Госуслуги. Иначе штраф. Рассказываем, где это сделать и сколько будет стоить.

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