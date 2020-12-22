Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась от поездки в Челябинск на чемпионат России

Татьяна Тарасова не приедет в Челябинск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не поедет в Челябинск на чемпионат России по фигурному катанию в качестве комментатора. В своем Instagram она объяснила, что поездка отменилась из-за состояния здоровья.

— Друзья, к большому сожалению, здоровье не позволяет поехать на Чемпионат России в Челябинск. Возможно, получится прокомментировать из дома, если это возможно технически, — написала Татьяна Тарасова.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 24 по 27 декабря. Из-за коронавируса на мероприятие допустят только 35% зрителей от общего количества мест. Логистику состязаний выстроят так, чтобы спортсмены, судьи и тренеры находились в «чистой» зоне. А для получения аккредитации журналистам нужно предоставить справку об отсутствии COVID-19.

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