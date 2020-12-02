Число зрителей чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске ограничат из-за COVID-19

В прошлом году Челябинск успешно принял этап серии Гран-при. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, который 24-27 декабря пройдет в арене «Трактор», пустят 35% зрителей. Логистика состязаний в условиях пандемии коронавируса будет выстроена таким образом, чтобы спортсмены, тренеры и судьи находились в «чистой» зоне. Об этом гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал журналистам в среду, 2 декабря, проинспектировав площадку состязаний.

— В Челябинск приедут ведущие фигуристы, поэтому все аспекты подготовки важны, — отметил Александр Коган. — Все требования Роспотребнадзора и Минспорта будут выполнены в полном объеме. Это строжайшие меры по соблюдению социальных норм, наличию отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19. Естественно будет четкое разграничение «чистой» зоны с зонами прессы и зрителей. Никто туда не попадет без аккредитации (для ее получения необходим отрицательный анализ на коронавирус. — Прим. автора). Все мероприятия – награждение, проведение пресс-конференций — будут проходить только с учетом требований Роспотребнадзора. Мы очень надеемся, что зрители, которые будут в ограниченном количестве во дворце спорта, смогут поддержать выступления спортсменов на челябинском льду.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о сюрпризах, которые организаторы приготовили для участников и зрителей соревнований.

Билеты поступили в продажу в начале ноября. Проходку на состязания можно приобрести за 400-1000 рублей. Ранее в пресс-службе Минспорта области обнародовали расписание состязаний. Тогда билеты на чемпионат России еще не были доступны для покупки, и в ведомстве призывали остерегаться мошенников, предлагающих приобрести билеты на сомнительных интернет-сайтах.

Где можно проверить продавца, мы также рассказывали в материале.

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