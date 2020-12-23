За день до старта заявку на участие в Чемпионате России по фигурному катанию подтвердили 14 танцевальных пар, 11 парных дуэтов, 17 мужчин в одиночном катании и 17 — в женском. Такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции, 23 декабря, президент федерации фигурного катания России Александр Горшков.На чемпионат страны в Челябинск планировали приехать около 90 фигуристов. Из известных спортсменов в турнире не смогут принять участие чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицына — Никита Кацалапов, у мужчин — еще один чемпион Старого Света Дмитрий Алиев, у женщин — чемпионка Европы Алена Косторная. Ранее ее нынешний наставник Евгений Плющенко объяснил, что Алена не до конца восстановилась после перенесенного коронавируса.Двукратная чемпионка мира, призер Олимпийский игр Евгения Медведева в ноябре сдала положительный тест на коронавирус. Переболела и сейчас продолжает подготовку. Однако в Челябинске она выступит только в показательной части программы в воскресенье 27 декабря.В Челябинск уже прибыли спортсмены, в числе которых чемпионка мира и Европы, фаворитка турнира Елизавета Туктамышева. Она поделилась первыми впечатлениями от Челябинска.«-7 и солнце. Ну что за погода», — написала фигуристка.Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. Расписание трансляций смотрите на нашем сайте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru