В Челябинское области еженедельно мониторят цены и наличие лекарств для лечения коронавируса. В списке — 19 препаратов, которые за месяц подорожали на 15%. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей на пресс-конференции в КП-Челябинск, посвященной дефициту препаратов от COVID-19.В регионе ежедневно проверяют более 300 аптек. Вадим Воробей говорит, в дефиците три препарата — коагулянты и гормональный препарат «Метилпреднизолон». Найти их можно менее чем в 10% аптеках. Тяжело найти «Коронавир» и «Интерферон альфа».— Неделю назад в дефицитном списке был ряд антибиотиков и противовирусных препаратов, но сейчас ситуация резко улучшилась, — отметил Вадим Воробей. — Еще покупателей беспокоит цена. По нашим данным, список из 19 лекарственных препаратов, которые есть для мониторинга, увеличение цены за месяц составило более 15%, но за последнюю неделю мы видим снижение стоимости этого набора на 3,8% за счет того, что подешевел ряд противовирусных препаратов. При этом видим повышение цены на 10% на антикоагулянты.На стоимость лекарств влияют отпускная цена производителя, торговые наценки. Депутаты Заксобрания обратились к оптовым аптечным сетям о снижении последней до 10-15%. Вадим Воробей уверен, что этот фактор повлиял на уменьшение цен на противовирусные препараты и антибиотики.На сколько дней хватит запаса лекарств от COVID-19 в Челябинской области, читайте в материале.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru