Накануне в баре Brewki Bar прошел концерт комика Михаила Шаца. Неудивительно, что многие горожане захотели посмотреть на телезвезду вживую. После мероприятия министерство культуры обратилось с жалобой в Роспотребнадзор, ведь выступление не было согласовано.После публикации о нарушениях владельцы бара обвинили СМИ в клевете и рассказали свою версию произошедшего.— Пишут, мол, было по 150 человек. Жуткое вранье. Было меньше 100. «Были все без масок!» Знатная клевета. Все гости на входе надевали маски, а если масок не было — мы всем их выдавали. Тоже вопрос закрывается. Все были в масках, а то что люди сидели без масок за столиками, так это разрешено, — сказано в Instagram-аккаунте заведения.Ранее «Комсомолка» сообщила, что концерт прошел 21 декабря. Хозяева бара отметили, что два выступления состоялись в воскресенье, 20 декабря. Также в заведении отрицают информацию о нарушения запрета на курение кальянов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru