Двухлетнего мальчика Мишу Волченкова с тяжелой формой СМА, который накануне утром прибыл в Москву, навестила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Она сообщила, что мальчик, который постоянно находится на ИВЛ, хорошо перенес перелет.В Морозовской больнице ему проведут комплексное обследование, чтобы получить рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации. Но самое главное — в ближайшие дни необходимо переподключить Мишу к другому аппарату ИВЛ, с которым он будет находится дома — в новой семье.— Очень надеемся, что если не к Новому году, то хотя бы к Рождеству, малыш покинет больничные стены и наконец-таки будет дома, хотя врачи дают очень аккуратные прогнозы! — добавила Анна Кузнецова.История Миши прогремела на всю страну. Он попал в больницу с пневмонией, когда ему было два месяца. Тогда и выяснился страшный диагноз. Мама, которая, ведет асоциальный образ жизни, забирать мальчика домой отказалась. Миша находился в паллиативном отделении. На его лечение собирали деньги, но не было понятно, куда они в итоге ушли.К ребенку из-за коронавируса перестали пускать нянь. Ситуация изменилась, когда вмешалась Анна Кузнецова. В сентябре на Первом канале вышла передача о Мише «Мужское и женское». Нейропсихолог Ирина Хвингия, которая выступала экспертом на программе, приняла смелое решение усыновить Мишу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru