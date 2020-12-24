Если вы переживали, что не успеете нарезать крабовый салат до боя курантов, то теперь можете выдохнуть и спокойно готовиться к празднику, ведь губернатор Челябинской области принял решение сделать 31 декабря выходным днем. Об этом Алексей Текслер заявил сегодня на пресс-конференции.— Я подписал на документы по объявлению в Челябинской области 31 декабря праздничным днем, выходным днем, — сообщил Алексей Текслер на пресс-конференции.Накануне президент Владимир Путин порекомендовал всем регионам сделать последний день 2020 года выходным. Ранее Алексей Текслер и первый замгубернатора Ирина Гехт заявляли, что не планируют следовать примеру областей, которые перенесли рабочий день с 31 декабря на субботу 26 декабря.Прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера вы можете посмотреть на нашем сайте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru