На Ленина к Публичной библиотеке вернули три огромных настольных лампы. Вот только стали арт-объекты другого цвета.— Теперь светильники — зеленого цвета, а конструктив, который вначале был красным, стал черным, — сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.Впервые светильники установили в конце ноября специально к Новому году. Но уже через несколько дней их увезли. В мэрии тогда пояснили, что их забрали для технологического пусконаладочного процесса.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru