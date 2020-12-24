Редактор КП-Челябинск Юлия Реутова на итоговой пресс-конференции Алексея Текслера задала вопрос о проблемах в здравоохранении, которые вскрылись благодаря пандемии. Это и оптимизация, и состояние медучреждений, и нехватка специалистов, а также нехватка хороших, современных больниц по типу таких, как новый инфекционный центр в Малой Сосновке.— Крайне негативно оценил оптимизацию медицины, которая была в регионе. Выяснилось, что средства, которые направлялись на здравоохранение, были ниже модельного бюджета минфина — он предназначен для территорий, которые на федеральной дотации. Это очень плохо! — ответил Алексей Текслер. — Мы увеличили финансирование здравоохранения, вернулись на нормальный уровень и продолжаем эту работу. Со следующего года начинаем реализацию программы по модернизации первичного звена, 2,5 миллиарда рублей финансирование. Больше 300 объектов будем ремонтировать, более 400 единиц техники планируем приобрести, строительство новых объектов.Так, губернатор анонсировал ремонт поликлиники в Нязепетровске, Миньяре. А также заявил о строительстве новых медучреждений: многофункциональной больницы в Магнитогорске, новой больницы в Златоусте.В регионе также будет продолжено строительство сельских ФАПов и предоставление жилья для медиков в селе. В этом году власти региона приобрели более 100 квартир для медиков.Напомним, в этом году под Челябинском возвели инфекционный центр. Его построили в рекордные сроки — за 74 дня. Открытие состоялось 11 ноября. Максимальное число мест на случай ЧС составляет 482 койки, в том числе 54 реанимационных. Стройка века обошлась региональной казне в 1 млрд 950 млн рублей. Еще 550 млн рублей потратили на медоборудование. Возглавил новое учреждение Михаил Вербитский.Самые важные моменты пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера читайте и смотрите в нашей онлайн-трансляции.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru