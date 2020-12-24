Медработники Челябинской области, которые будут работать в Новый год и праздничные каникулы, получат двойные выплаты. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил губернатор на итоговой пресс-конференции года.— Есть обычная ситуация, когда все работники, которые работают в праздничные дни, получают зарплату в двойном размере. Выплаты, которые идут через фонд социального страхования, предусмотрены в однократном размере. Президент принял решение об удвоении выплат, мы обязательно это сделаем в регионе, — заявил губернатор.Отметим, что сегодняшнюю пресс-конференцию глава региона начал с объявления: 31 декабря станет в Челябинской области нерабочим днем.Самые важные моменты пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера читайте и смотрите в нашей онлайн-трансляции.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru