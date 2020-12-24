Сегодня утром на автодороге Миасс-Учалы недалеко от деревни Смородинка произошло тройное ДТП. Два водителя получили тяжелые травмы.— Вызов поступил в 10:25. Ваз-2107 ударом сбросило с дороги на обочину, эта машина и ее водитель пострадали меньше всего. А вот водители «Нивы» и УАЗ в лобовом столкновении получили серьезные черепно-мозговые травмы и переломы ног, — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.Как уточнили в пресс-службе, оба водителя были в сознании. Спасатели теплыми одеялами защитили пострадавших от переохлаждения и транспортировали в карету скорой помощи.Что стало причиной аварии, выясняют сотрудники ГИБДД. Дорога в месте ДТП ровная, без поворотов, сухая и чистая.Вчера под Миассом произошла еще одна серьезная авария. Молодая пара ехала в Златоуст, водитель — 19-летний молодой человек — превысил скорость, машина врезалась в деревья. В итоге парень скончался. А его 15-летняя пассажирка попала в больницу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru