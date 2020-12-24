В Златоусте неизвестные разбили весь лед, заготовленный у водоема «Тарелка» для строительства городков.— Ледовые постройки должны были появиться в парках «Крылатко», «Молодежный» и у ДК «Металлург». Теперь большая часть 800-килограммовых глыб расколота злоумышленниками, — сообщил глава города Максим Пекарский.Он добавил, что сделает все, чтобы городки были построены и открыты в срок.— Просто не укладывается в голове, кто и зачем захотел испортить всем праздник. Это как нужно не любить свой город, чтобы совершать такие поступки, — задается вопросом глава Златоуста.Не так давно похожая ситуация произошла в Аше Челябинской области. Там подростки сломали ледяную композицию на главной площади. По словам очевидцев, четыре хулигана целенаправленно разбивали скульптуру.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru