Благоустройством набережной реки Миасс от улицы Кирова до улицы Пушкина, сроки которого сорвал подрядчик, достроят в следующем году. Но объект отдадут другой фирме. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 24 декабря, сообщил на пресс-конференции по итогам 2020 года.— Набережная Миасса — вопиющий случай, — сказал Алексей Текслер. — Лично занимался выделением для региона из федерального бюджета средств под ее строительство к саммитам ШОС и БРИКС. В итоге мы имеем недострой. При этом сложностей в строительстве там не вижу. Подрядчик подвел. Что касается мэрии, были вопросы к сопрягаемым объектам. Решение такое: расторгать контракт, потому что это никуда не годится. Это ключевой объект благоустройства города. Сейчас на следующий год будем переносить. Заниматься будет другой подрядчик. Набережную мы сделаем.Затянувшееся строительство набережной реки Миасс стала поводом для прокурорской проверки. Оказалось, управление дорожного хозяйства вовремя не получило разрешение на строительство. Помимо этого, в процессе работ пришлось корректировать исходный проект.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru