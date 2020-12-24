В Челябинской области идет вакцинация от коронавируса. Первыми «укололись» врачи, учителя, военные, полицейские, волонтеры. Ждем следующую партию вакцин. Популярный вопрос сейчас у жителей: ты будешь прививаться? Об этом сегодня, 24 декабря, журналисты спросили и губернатора.— Наши врачи меня уговаривают сделать прививку. Я по этическим соображениям пока не могу это сделать. Осознанно не делаю — я должен быть вместе со всеми. Сегодня мы прививаем группы риска. Я ни к врачам, учителям, полицейским не отношусь. По блату делать прививку я не хочу. Когда будем прививать широкий круг людей, я обязательно подам пример, сделаю прививку, — ответил Алексей Текслер.Напомним, ранее КП-Челябинск писала, что главному эпидемиологу региона Александру Выгоняйлову не хватило вакцины от коронавируса. Он объяснил это тем, что в очереди на прививку «есть более блатные люди».Самые важные моменты пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера читайте и смотрите в нашей онлайн-трансляции.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru