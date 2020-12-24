Обустройство въездной стелы неподалеку от челябинского аэропорта подошло к финалу, сообщили в комитете дорожного хозяйства. Теперь горожан и гостей встречает надпись «Челябинск», за которой расположены пять автодорог. Они символизируют пять въездов в город с Брадокалмакского, Новоградского, Троицкого, Уфимского, Свердловского трактов. Проект стелы разработала организация ООО «Автодор». А водителей решили порадовать ярким мультимедийный экраном на транспортном кольце.В сквере у аэропорта поставили скамьи с гравировкой «Челябинск», урны, фонари и арт-объект в виде красных декоративных туннелей. Также остановки со стороны Брадокалмакского тракта в сторону аэропорта оборудовали пандусом с лестничным сходом, лавочками и урнами.Вдоль дорог и в сквере посадили 501 дерево (полупирамидальный тополь, бородавчатую березу, колючую голосую ель и другие) и 158 кустарников (можжевельник, спирея, барбарис).Напомним, изначально благоустройство планировали провести к саммитам ШОС и БРИКС. Исправительная колония № 2 получила контракт на выполнение части работ. Заключенные облагораживали сквер, часть моста у Черной речки и развязку-кольцо на ЧМЗ.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru