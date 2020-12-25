Мошенники начали сбор средств якобы на лечение солдата из ЧВВАКУШа Никита Стороженко, который получил ожоги глаз. Напомним, 20-летний срочник вместе с сослуживцами разгружал 100-килограммовые огнетушители для самолетов, в какой-то момент один из баллонов разгерметизировался.— Вчера мне звонили из Комитета матерей Новосибирска и обвинили в мошенничестве, якобы я веду сбор средств, — рассказала КП-Челябинск мама солдата Галина Оковитова. — Пожалуйста, напишите, что я не собирают никаких денег. Если кто-то увидит такие объявления, это не правда.Сейчас Никита идет на поправку. Вчера ему в больницу передали личные вещи: телефон, тапочки, зубную пасту и другие необходимые предметы.Мама планирует прилететь в Челябинск после новогодних праздников, чтобы увидеть сына и сводить его на обследование в клинику. Напомним, молодой человек родом из Ростовской области.Ранее в командовании Челябинского гарнизона заверили, что угрозы здоровью солдата-срочника нет, и оценили степень полученных травм как легкую. Со слов мамы, Никита попал в руки врачей только через час, военные настаивают, что необходимая медпомощь оказана своевременно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru