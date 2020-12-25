Известные и титулованные спортсмены Алексей Ягудин и Илья Авербух сегодня ночью прилетели в Челябинск на чемпионат России по фигурному катанию. Они будут комментировать состязания в прямом эфире Первого канала.— На базе. Челябинск. Чемпионат России, — поделился в сторис Instagram Алексей Ягудин.Два первых комплекта наград на челябинском льду разыграют 25 декабря. Сильнейших определят среди танцевальных пар и мужчин. Впервые на лед сегодня с короткой программой выйдут женщины.Накануне на чемпионате России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин выбились в лидеры после 11-месячного перерыва. Спортсмены перенесли воспаление легких.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru