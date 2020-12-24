24 декабря в Челябинске стартовал главный российский турнир фигуристов. На лед вышли мужчины с короткой программой, танцевальные и парные дуэты.В лидерах после ритм-танца оказались Александра Степанова и Иван Букин, на втором месте Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, на третьем пара Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.Фавориты чемпионата впервые выступили после 11-месячного перерыва из-за проблем со здоровьем — было воспаление легких.— Мы даже в прокатах не участвовали. Да и на подготовку, по сути, было не так много времени. Мы начали готовиться всего недели три назад, — рассказала Александра. — Причем мы болели не вместе, а в разное время, поэтому потеряли много времени на восстановление. Сначала я летала в Германию из-за спины, вернулась, неделю после этого мы покатались, и я простыла. Когда вылечилась, Ваня заболел, — добавляет Александра.За выступление пара набрала 87.28 баллов, один балл был снят за передержанную поддержку.Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро набрали на три балла меньше — 84.02.Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин откатались на 80.19 баллов, опережая Елизавету Худайбердиеву — Егора Базина и Софью Шевченко — Игоря Еременко.— Для нас было важным откататься ярко и эмоционально, потому что сейчас в такой непростой ситуации очень редко удается кататься именно со зрителями, а в Челябинске всегда очень тепло принимают, — поделилась Анастасия Скопцова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Открытие состоится 24 декабря. Главный организатор церемонии Диана Малышева приоткрыла тайны шоу в эфире радио «Комсомольская правда».Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru