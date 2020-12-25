Ремонтом фасадов челябинского цирка в 2021 году займется Росгосцирк. Уже известно, как он преобразится. Цвета, как сообщили в управлении культуры города, останутся прежними, но облик фасадов станет современнее.Фасады отделают гранитным камнем, фиброцементными плитами и алюминиевыми панелями. Витражи будут с двухкамерным стеклопакетом. Покрытие купола отремонтируют, обновив его.— Раньше боковые входы главного фасада украшали скульптуры Шишакина «Клоун» и «Эквилибрист» из бронзы и кованой меди, — уточнили в управлении архитектуры Челябинска. — Сейчас мы решаем, как привести их в порядок и вернуть на главный фасад.Челябинский цирк построили в 1979 году по проекту института «Челябинскгражданпроект». Тогда архитекторы опирались на облик краснодарского цирка, а также учли опыт лучших цирков страны и мнения ведущих артистов.Его закрыли на реконструкцию в мае 2019 года. Этого события ждали очень давно. Здание цирка в центре Челябинска выглядело отвратительно: пробитые окна, заделанные фанерой, обваливающаяся штукатурка. Впечатление портили переклеенные скотчем сиденья, выцветший интерьер.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru