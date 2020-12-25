Посетители аэропорта «Курчатов» пожаловались на потом в новом терминале. В пресс-службе воздушной гавани заверили, что проблему скоро решат.— Аэропорт работает в штатном режиме, задержки рейсов нет. Протечка устраняется в оперативном режиме, причины выясняются, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.Похожий инцидент произошел еще в августе. В новом здании с потолка потекли ручьи. Тогда причиной протечки стала 30-градусная жара. Кондиционеры работали на износ, из-за чего в системе произошел сбой. Оборудование находилось на гарантийном обслуживании, поэтому подрядчик быстро устранил проблему.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru