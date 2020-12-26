Настоящий праздник для Вани Фокина, чудом выжившего во время взрыва в многоэтажке в Челябинской области, и его брата Димы устроили сотрудники МЧС Магнитогорска. К мальчикам на пожарном автомобиля приехал Дед Мороз и вручил подарки.Пожарные называют Ваню Фокина, который два года назад подарил магнитогорцам веру в чудо, крестником. Каждый год они поздравляют мальчика с Днем рождения и Новым годом.— Событие, которое потрясло каждого жителя Магнитогорска, изменило отношение к Новому году: каждый понял, что нужно ценить время, проведенное с близкими, — рассказал начальник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Лебедев. — Хотелось бы повернуть время вспять и сделать так, чтобы этого происшествия никогда не происходило, чтобы люди не потеряли своих родных, чтобы родители Вани не знали то, что им пришлось пережить.В этом году устроили для него и его брата Димы настоящий праздник: приехал Дед Мороз и подарил им огромного медведя. Его волшебнику передал тот самый спасатель, который два года назад вытащил Ваню из завала. Особую радость у ребенка вызвал игрушечный пожарный автомобиль.— Ваня не равнодушен к спасательной технике, вот и сейчас не отходит от пожарной машины, ничего больше ребенку и не нужно, — говорит мама мальчика Ольга Фокина.По словам отца Вани Евгения Фокина, семья уже оправилась от потрясений 2018 года и начинает жить в обычном режиме, стараясь все меньше мыслями возвращаться в дни трагедии.— Пока воспоминания не ушли полностью, — признается Евгений Фокин. — Ваня подходит, гладишь его по голове, а там проплешинка – напоминание о травмах и том, что пришлось пережить совсем маленькому ребенку. Но жизнь идет. Ваня ходит, говорит, пошел в детский сад, растет и развивается, даже еще иногда и старшего брата покалачивает, поэтому мы уверены, что все у нас будет хорошо. Если мальчишки решат быть спасателями, пожарными, поддержим. Это работа настоящих героев.Мэр Магнитогорска Сергей Бердников 24 декабря на пресс-конференции по итогам 2020 года назвал причину взрыва в доме на Карла Маркса 164. Он заявил, что была утечка газа, а не теракт.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru