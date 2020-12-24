В ходе итоговой пресс-конференции, которая прошла сегодня, 24 декабря, мэру Магнитогорска Сергею Бердникову задали вопрос о причинах взрыва в доме на Карла Маркса 164. Градоначальник заявил, что была утечка газа, а не теракт.— Другой никакой версии нет. Давайте доверять тем, кто занимается этим профессионально. В первые часы я общался с органами, были взяты все пробы, соскобы — там очень много тонкостей... взрывчатые вещества определяются сразу. Тут скрывать нечего. Но как глава города вам говорю, следов взрывчатых веществ не обнаружено, — заявил Сергей Бердников.Он подчеркнул, что судя по характеру взрыва, это был бытовой газ.Напомним, 31 декабря 2018 года стало страшной датой для Магнитогорска. Взрыв в доме № 164 по проспекту Карла Маркса разделил жизнь промышленного города на до и после. Жильцы спали в ожидании предпраздничного дня, но не всем удалось встретить Новый год. Воспоминания пострадавших, очевидцев и тех, кто участвовал в спасении, — в нашем материале.Между тем, Следственный комитет продолжает хранить молчание. Год назад мы делали официальный запрос, на который получили ответ, что это предоставление информации «противоречит интересам предварительного расследования». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал сообщения о теракте слухами, которые «старательно подогревались»К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru