На набережной реки Миасс в Челябинске зажгли новые световые тоннели. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в комитет дорожного хозяйства города.Первую 60-метровую конструкцию в районе Краеведческого музея подключили накануне вечером, а сегодня засиял второй тоннель.— Набережная преображается, — отметили в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Уже сегодня челябинцы могут полюбоваться новым новогодним оформлением.До установки тоннелей на набережной стояли две светящиеся рамки. Но их решили убрать, и преобразить прогулочное пространство у реки Миасс другими световыми конструкциями. Кроме тоннелей там установили светящиеся скамейки в виде звезд.Мерцает огнями и космический ледовый городок на площади Революции в Челябинске. Его официально открыли 25 декабря. Но время его работы ограничено.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru