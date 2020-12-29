Спасатели продолжают поиск жителя Златоуста, который вчера в 12:00 ушел на лыжах в лес. Собаки обнаружить след пенсионера так и не смогли.— Сейчас будет собрание руководства поисково-спасательной службы и руководителей города, чтобы решать, что делать дальше, — сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Дело осложняется тем, что с собой у мужчины нет даже спичек.80-летний мужчина ведет активный образ жизни. Прогулки на лыжах по 20-30 километров для него норма. Именно поэтому дочь обратилась за помощью к спасателям довольно поздно — в восьмом часу вечера, 28 декабря.— Мужчина выносливый и физически подготовленный, никогда не брал с собой телефон, каждый раз выбирал новое направление для прогулок и погода (небольшая метель и снег мгновенно заметают следы) — это те факторы, которые осложняют поиск лыжника, — добавили спасатели.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru