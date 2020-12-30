28-летний лесоруб вчера, 29 декабря, после обеда вышел на делянку в лес в окрестностях Усть-Катава, а к положенному времени не вернулся. Как сообщают в поисково-спасательной службе, район, котором он заблудился, находится в 60 километров от города и 15 — от ближайшего населенного пункта.— Три спасателя и трое местных лесорубов пешком по непроходимой даже для снегоходов местности искали его ночью больше шести часов. Обследованы окрестности горы Гребень около села Серпиевка, — сообщают в поисково-спасательной службе Челябинской области. — По обнаруженному следу было пройдено около 2 км, поиск результата не дал.Сегодня работы продолжаются в направлении обнаруженного следа, где возможно — на двух снегоходах, где техника не проходит — пешком на лыжах и с использованием снегоступов. Поисковая группа усилена сотрудниками пожарной охраны. К поискам подключилась полиция, а также работодатель.Третьи сутки в Златоусте ищут 80-летнего пенсионера, который ушел в лес на лыжах и не вернулся. Последние новости — в материале КП-Челябинск.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru