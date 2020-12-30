Эту новость сегодня обсуждают не только на Сахалине, но и в Челябинске: Дмитрий Федечкин назначен заместителем губернатора Сахалинской области, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Он займется курированием информационной политики.— Федечкин родом из Миасса, окончил ЧГПУ, трудился руководителем пресс-центра автозавода «Урал», в департаменте печати Свердловской области и федеральном Минсельхозе, пресс-секретарем у южноуральского губернатора Бориса Дубровского и главой департамента по связям с общественностью «Русской медной компании», — рассказывают авторы «Челябушки». — Несмотря на то, что Дмитрий перебрался на Сахалин, за его карьерной лестницей на родине пристально следят. Быть может, в связи с тем, что переезд состоялся недавно. Или потому, что сам он корни не обрывает. Пиарщик из Федечкина был отличный, ну и политик, наверняка, выйдет не хуже.К обязанностям Дмитрий Федечкин приступит с 1 января 2021 года.