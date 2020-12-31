31 декабря в мэрии предупредили о закрытии самой большой горки ледового городка. Однако не стоит расстраиваться — в новогоднюю ночь снова можно будет покататься.— Закрытие связано с необходимостью исправления скатов. На приведение горок в порядок потребуется около двух часов. Поэтому в новогоднюю ночь ледовый городок будет работать в полном объеме! — уточнили в мэрииНапомним, в этом году тема ледового городка — космос. Луноход, инопланетяне, метеорит, Гагарин, Дед Мороз на ракете и другие фигуры изо льда ждут челябинцев и гостей города. Если вы еще не было на площади, смотрите наш фоторепортаж.Собираясь на прогулку, одевайтесь теплее. Прогноз погоды на новогоднюю ночь и первый день января, — по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru