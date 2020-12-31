Перед новым годом семейная пара с детьми двух и четырех лет отправилась из Чебаркуля в сторону Усть-Катава. На трассе перед закрытым на ремонт участком дороги они не нашли знаков объезда и свернули «в примерно нужном направлении». Спустя несколько километров они потеряли ориентацию и заблудились.Идти до трассы с детьми на коляске, да еще в такой холод — практически не реально. Глава семейства позвонил спасателям, назвав примерные ориентиры, по которым их и нашли.— Малышей и маму пересадили в теплый автомобиль спасателей, мужчина ехал за рулем своего автомобиля. Когда уставших и замерзших путешественников вывезли к дороге, родители приняли верное решение перенести поездку и вернуться домой, — рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.Все закончилось хорошо во многом благодаря тому, что семья вовремя обратилась за помощью. А вот у поисков 80-летнего лыжника, которого искали почти три дня, финал оказался трагичным. Тело пенсионера накануне вечером обнаружили в пойме реки Малая Тесьма. Мужчина не взял с собой ни телефона, ни спичек.Как правильно подготовиться в выезду за город, — в инструкции от МЧС.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru